Los pasajeros de Plus Ultra con vuelos previstos hacia Buenos Aires recibirán notificaciones de cancelación luego de que la aerolínea española resolviera suspender hasta nuevo aviso su ruta al aeropuerto de Ezeiza desde hoy. La compañía vinculó la medida con su plan de reestructuración financiera y operativa.

En un comunicado, la empresa sostuvo española que la decisión forma parte de las acciones que adopta para “fortalecer la compañía y asegurar su viabilidad futura”. En tal sentido, no brindó precisiones sobre cuándo podría retomar el servicio hacia la Argentina.

Plus Ultra atribuyó la interrupción de los vuelos al escenario que atraviesa el transporte aéreo. La empresa mencionó “un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible” entre los factores que llevaron a cancelar la ruta.

La aerolínea reconoció las consecuencias que la medida puede provocar entre los viajeros que ya tenían pasajes. “Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que pueda ocasionar”, señaló.

La compañía informó que enviará un correo electrónico a las personas afectadas por las cancelaciones. Quienes compraron sus boletos a través de una agencia de viajes deberán canalizar los reclamos y las gestiones mediante esa empresa.

Para las adquisiciones realizadas a través del sitio web de Plus Ultra u otros canales directos, la aerolínea indicó que los trámites estarán disponibles en su portal de reclamos.

“Todas las gestiones se realizarán conforme a la normativa aplicable”, afirmó la compañía. También aseguró que atenderá los casos “con la mayor agilidad posible”, con prioridad para los viajes programados en fechas más próximas.