Criar a un hijo de hasta 12 años costó entre $591.320 y $754.869 mensuales en Argentina durante octubre de 2026, según la valorización de la canasta de crianza difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El tramo de seis a 12 años registró el monto más alto, al sumar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y el valor monetario asignado al tiempo de cuidado.

Según el organismo estadístico, la canasta mensual por cada hijo o hija menor de un año fue de $591.320; para quienes tienen entre uno y tres años, de $704.198; para el grupo de cuatro y cinco años, de $600.445; y para los niños y adolescentes de seis a 12 años, de 754.869 pesos.

Los valores corresponden a una estimación teórica de los consumos y las horas de cuidado requeridas en cada etapa, no a un gasto efectivo uniforme para todos los hogares. El informe advierte además que los totales pueden presentar diferencias menores frente a la suma de sus componentes por efecto de los redondeos.

Cuánto cuesta criar a un hijo según su edad

Menores de un año: $591.320 mensuales por cada hijo o hija.

Entre uno y tres años: $704.198 mensuales.

Entre cuatro y cinco años: $600.445 mensuales.

Entre seis y 12 años: $754.869 mensuales.

La composición de la canasta cambia de acuerdo con la edad. Para los menores de un año, el costo de bienes y servicios fue de $191.424 y el cuidado representó $399.896; en el tramo de uno a tres años, esos componentes ascendieron a $247.173 y $457.024, respectivamente, de acuerdo con el informe.

En las edades posteriores, el peso relativo de ambos rubros se modifica. La canasta de cuatro y cinco años incluyó $314.805 en bienes y servicios y $285.640 por cuidado, mientras que para el grupo de seis a 12 años los montos fueron de $390.516 y 364.353 pesos.

La menor canasta total entre los cuatro y cinco años, frente a la de uno a tres, no responde a una reducción de los consumos materiales: los bienes y servicios aumentan con la edad. La diferencia está en la cantidad de horas de cuidado teórico que utiliza la medición, que baja al incorporarse tiempo de jornada escolar.