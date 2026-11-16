El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, admitió este lunes que "los mejores 18 meses" no arrancaron y reconoció que este año "vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado". La frase sobre lo que iba a ocurrir con la economía argentina habia sido expresada por el ministro en abril durante un encuentro ante empresarios, proyección que finalmente no ocurrió ya que consultas y el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipan un freno en la actividad por tercer mes consecutivo.

Durante una entrevista radial, el ministro habló sobre la suba del riesgo país, el dólar, las jubilaciones y reconoció que las proyecciones del Gobierno a principio de año daban un mayor crecimiento y que esperan "un fin de año con una continuidad de la tendencia actual". La prolongación del shock internacional, la duplicación del precio del petróleo y la suba de tasas internacionales, fueron algunos de los argumento que dio Caputo para explicar el freno económico.

“Tuvimos dos trimestres y luego hasta agosto, donde se empezó a ver una pequeña recuperación. En septiembre ya hay una recuperación un poco más marcada. Ahora esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora", sostuvo Caputo en referencia a el dinamismo de la actividad.

Pese a la marcada "recesión técnica", el ministro entiende que es importante poner en perspectiva y aclarar que "hoy estamos debatiendo cuánto crecemos, si lo hacemos 1,5% o 2%". "Es verdad que a principio de año pensábamos que íbamos a crecer más. Claramente hubo factores como la guerra y la suba de tasas. Los shocks externos fueron más prolongados y fuertes de lo que nosotros esperábamos", sumó el ministro.

Para Caputo, “hoy gracias a la robustez del programa y todo lo que se ha hecho estamos discutiendo que en realidad vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado”.

En la misma sintonía, volvió a admitir luego que no fue afortunada la frase sobre "los mejores 18 meses": "No claramente no arrancó. Hubiera esperado obviamente que la situación internacional no fuera la que fue. De mi lado hay cosas que me sorprendieron: una la prolongación del shock internacional, se duplicó el precio del petróleo y las tasas internacionales subieron a los altos niveles".