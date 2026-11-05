El relevamiento, que reúne datos publicados por distintos medios, estadísticas del INDEC y estudios sectoriales, contabiliza 34 sucursales que Día cerró a lo largo de 2025 y otros 48 cierres de distintas cadenas entre julio de ese año y octubre de 2026. No incorpora los doce hipermercados de Grupo Libertad que pasaron a manos de La Anónima, porque siguieron en actividad bajo otro operador.
Supermercados e hipermercados de todo el país cerraron 82 sucursales
Las cadenas de supermercados y los operadores mayoristas acumulan al menos 82 cierres de sucursales en la Argentina desde 2025, en un proceso de repliegue que alcanza a Día, Carrefour, Cencosud, ChangoMás, Diarco y Caromar, mientras la retracción de la demanda y los costos tributarios presionan sobre el negocio.
En el caso de Día Argentina, la red pasó de 1.041 tiendas en diciembre de 2024 a 991 en septiembre de 2026, tras 34 bajas durante 2025 y otras 16 en los primeros nueve meses de este año, mientras la compañía busca un comprador o un socio estratégico mediante el banco Santander.
La búsqueda de un socio ocurre en un escenario de pérdidas: la filial argentina informó un resultado negativo de €24,4 millones en el primer semestre de 2026, un 5% más de pérdidas que en igual lapso de 2025. En el tercer trimestre, sus ventas comparables retrocedieron 5,2%.
El achique también alcanzó a Cencosud, que cerró 18 tiendas de sus marcas Vea y Disco entre el último trimestre de 2025 y agosto de 2026, mientras que Carrefour dejó de operar seis sucursales en Salta, Temperley y Mendoza, con formatos tradicionales y Express en tres provincias distintas.
ChangoMás dejó de operar bajo su marca en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, el 24 de octubre, después de trece años de actividad. La operación incluyó la venta de los activos a un empresario local, que anunció la continuidad de los 42 trabajadores bajo una nueva marca.