Supermercados e hipermercados de todo el país cerraron 82 sucursales

En el caso de Día Argentina, la red pasó de 1.041 tiendas en diciembre de 2024 a 991 en septiembre de 2026, tras 34 bajas durante 2025 y otras 16 en los primeros nueve meses de este año, mientras la compañía busca un comprador o un socio estratégico mediante el banco Santander.

La búsqueda de un socio ocurre en un escenario de pérdidas: la filial argentina informó un resultado negativo de €24,4 millones en el primer semestre de 2026, un 5% más de pérdidas que en igual lapso de 2025. En el tercer trimestre, sus ventas comparables retrocedieron 5,2%.

El achique también alcanzó a Cencosud, que cerró 18 tiendas de sus marcas Vea y Disco entre el último trimestre de 2025 y agosto de 2026, mientras que Carrefour dejó de operar seis sucursales en Salta, Temperley y Mendoza, con formatos tradicionales y Express en tres provincias distintas.

ChangoMás dejó de operar bajo su marca en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, el 24 de octubre, después de trece años de actividad. La operación incluyó la venta de los activos a un empresario local, que anunció la continuidad de los 42 trabajadores bajo una nueva marca.