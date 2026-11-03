El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tendrán a su cargo las exposiciones de apertura. Ambos funcionarios marcarán el pulso político y económico de la jornada ante los principales referentes del sector fabril.
Luis Caputo hablará en la conferencia de la UIA
EconomíaHace 5 horasPrensa
La Unión Industrial Argentina realizará una nueva Conferencia Anual atravesada por la contracción de la actividad y la pérdida de empleo. El encuentro reúne a importantes figuras de la política, con la notoria ausencia de Javier Milei.
La Unión Industrial Argentina (UIA) celebrará este martes su 32ª Conferencia Industrial en la ciudad de Buenos Aires para debatir la competitividad del país. El evento abordará la preocupación empresaria ante la caída productiva, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el Gobierno.
La cumbre empresaria transcurrirá en un contexto signado por estadísticas oficiales que reflejan la profundización del parate fabril. El Índice de Producción Industrial (IPI) del INDEC registró un retroceso del 3,2% en agosto, dato que confirma las reiteradas advertencias privadas sobre el actual contexto recesivo.
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