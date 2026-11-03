Luis Caputo hablará en la conferencia de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebrará este martes su 32ª Conferencia Industrial en la ciudad de Buenos Aires para debatir la competitividad del país. El evento abordará la preocupación empresaria ante la caída productiva, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tendrán a su cargo las exposiciones de apertura. Ambos funcionarios marcarán el pulso político y económico de la jornada ante los principales referentes del sector fabril.