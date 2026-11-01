CyberMonday 2026: Defensa del Consumidor aconseja cómo aprovechar las ofertas

Con la llegada del CyberMonday, muchos consumidores aprovechan las promociones para comprar productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar, entre otros rubros. Ante esta nueva edición, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Salta recuerda la importancia de comparar precios, verificar las ofertas y prestar atención a las condiciones de pago y entrega antes de realizar una compra.

Para consultar las tiendas participantes y sus promociones, se recomienda ingresar al sitio oficial del evento, www.cybermonday.com.ar. Es importante escribir la dirección directamente en el navegador y evitar enlaces recibidos por correos electrónicos, mensajes o redes sociales, ya que pueden dirigir a páginas falsas que imitan los logos y la apariencia de empresas reconocidas para engañar a los consumidores.

También es conveniente consultar los precios con anticipación y compararlos con los de otros comercios para comprobar si el descuento representa un ahorro real. Antes de comprar, revise las opiniones de otros usuarios, verifique los datos del vendedor y asegúrese de que el producto esté disponible.

Al momento de pagar, compruebe el precio final y consulte si existen gastos adicionales, como el envío o la instalación. Si la oferta incluye cuotas, revise cuánto pagará por mes y cuál será el importe total de la compra.

Para evitar engaños, se aconseja comprar desde páginas oficiales y utilizar medios de pago seguros. Nunca comparta fotografías de su DNI o de sus tarjetas bancarias, contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS, correo electrónico o aplicaciones de bancos y billeteras virtuales. Tampoco continúe operaciones de compra por WhatsApp o redes sociales si no puede verificar la identidad del vendedor y la seguridad de la operación.

Además, es importante solicitar información clara sobre el plazo de entrega y guardar una constancia de las condiciones acordadas. Se recomienda conservar las capturas de pantalla de las promociones y los precios publicados, la factura, los comprobantes de pago, los correos electrónicos y los mensajes intercambiados con el vendedor. Esta documentación puede servir como prueba si el producto no llega, el descuento no se respeta o surge algún otro inconveniente.