La desocupación desplazó a la inflación como la principal preocupación de los argentinos

El deterioro de la percepción económica aparece también cuando se consulta por la situación de los hogares. En septiembre, el 52,4% de las familias manifestó algún tipo de dificultad económica. El 31,2% señaló que sus ingresos no alcanzan y atraviesa algunas dificultades, mientras que otro 21,2% afirmó que enfrenta grandes dificultades. En contraste, el 11,8% dijo que sus ingresos alcanzan bien y que puede ahorrar.

La percepción sobre el país también muestra un escenario adverso. El 56,7% evaluó negativamente la situación económica y social, contra apenas 16,8% que la consideró positiva. La valoración negativa aumentó 1,9 puntos respecto de julio, mientras que la positiva prácticamente no tuvo cambios.

Ese clima se refleja además en las expectativas. La evaluación negativa sobre cómo estará el país dentro de un año aumentó 3,2 puntos en septiembre.