¿De cuánto es el salario mínimo en la Argentina en octubre 2026?

Desde el 1 de octubre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es de $391.200 mensuales para los trabajadores con jornada completa. Para quienes cobran por día u hora, el valor mínimo quedó fijado en $1.956 por hora.

La actualización forma parte del esquema de aumentos dispuesto por el Gobierno nacional mediante la Resolución 4/2026, después de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no alcanzara un acuerdo entre los representantes sindicales y empresarios.

La medida alcanza a los trabajadores contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos estatales que actúan como empleadores.

El cronograma oficial prevé nuevas subas hasta abril de 2027. Luego del valor vigente en octubre, el haber mínimo será de $398.800 en noviembre y de $406.400 en diciembre.

Para 2027, la escala establece un salario mínimo de $414.200 desde enero, $422.000 desde febrero, $429.600 desde marzo y $437.000 a partir de abril.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el monto por hora pasará de $1.956 en octubre a $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre. En enero será de $2.071; en febrero, de $2.110; en marzo, de $2.148, y en abril llegará a $2.185.