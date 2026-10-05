Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% en septiembre

En contraste con el comportamiento de las ventas generales, la preferencia por el canal online creció. Las operaciones digitales realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos aumentaron 19,4% interanual y 8,7% frente a agosto.
Las ventas minoristas realizadas por pymes cayeron 1,2% en septiembre respecto a agosto, pero se incrementaron 03% en relación al mismo mes de 2025, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aún así, el volumen de este tipo de compras acumuló una caída de 2,1% en los primeros meses de 2026.
El desempeño parece estar marcado por una demanda cautelosa y concentrada principalmente en compras cotidianas y de bajo valor. La finalización de los picos de consumo asociados a las fechas comerciales y escolares de agosto, junto con las restricciones sobre los ingresos disponibles y los límites para financiarse con tarjetas, explicaron parte del retroceso mensual.
Según CAME, las familias continuaron priorizando las reposiciones indispensables, las segundas marcas y las alternativas más económicas, mientras postergaron gastos de mayor magnitud, como muebles, obras integrales o compras completas de indumentaria.
Aún así, el 55,7% de los comerciantes considera que el momento actual no es adecuado para realizar nuevas inversiones, frente a un 13,4% que sí evalúa favorablemente concretar desembolsos de capital. Otro 31% no definió una posición.