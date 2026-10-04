Por primera vez los argentinos compran más pollo que carne vacuna

En un nuevo informe de IERAL de la Fundación Mediterránea analizaron el aumento de los precios de la carne vacuna, la caída en el consumo local y el incremento en las exportaciones.
La crisis en el bolsillo de los argentinos llegó a la mesa, por primera vez se compra más pollo que carne vacuna. La carne avícola se convirtió en la más consumida por las familias: alcanzó los 47 kilos por habitante. También aumentó la compra de cerdo.
"En los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la oferta interna de carne vacuna se ubicó en 46,2 kilos por habitante, el nivel más bajo del período 1990-2026. Este valor representa una caída del 9% respecto de los doce meses anteriores y una reducción de 4,6 kilos por habitante", explicaron.
Además explicaron que los hogares sustituyeron una parte del consumo bovino por pollo y cerdo, ya que en los últimos doce meses, "el valor de un kilo de carne vacuna equivalió al de 3,6 kilos de pollo entero y al de 1,9 kilos de pechito de cerdo". Esto significa que "con el valor de un kilo de carne vacuna pudieron comprarse aproximadamente tres kilos y medio de pollo, o alternativamente, casi dos kilos de cerdo".
A esto se suma que "el promedio de los 18 cortes vacunos aumentó 13,3% en términos reales, sino también a que el pollo y el cerdo bajaron ambos casi 4% interanual".
También destacaron que por primera vez en la historia "el consumo de carne aviar acumulado en los últimos doce meses se ubicó ligeramente por encima del consumo de carne vacuna: 47 frente a 46,7 kilos por habitante". El consumo de cerdo no se quedó atrás sino que sigue batiendo récords, aunque sobre un nivel inferior (20,1 kilos por habitante).