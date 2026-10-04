Por primera vez los argentinos compran más pollo que carne vacuna

"En los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la oferta interna de carne vacuna se ubicó en 46,2 kilos por habitante, el nivel más bajo del período 1990-2026. Este valor representa una caída del 9% respecto de los doce meses anteriores y una reducción de 4,6 kilos por habitante", explicaron.

Además explicaron que los hogares sustituyeron una parte del consumo bovino por pollo y cerdo, ya que en los últimos doce meses, "el valor de un kilo de carne vacuna equivalió al de 3,6 kilos de pollo entero y al de 1,9 kilos de pechito de cerdo". Esto significa que "con el valor de un kilo de carne vacuna pudieron comprarse aproximadamente tres kilos y medio de pollo, o alternativamente, casi dos kilos de cerdo".

A esto se suma que "el promedio de los 18 cortes vacunos aumentó 13,3% en términos reales, sino también a que el pollo y el cerdo bajaron ambos casi 4% interanual".

También destacaron que por primera vez en la historia "el consumo de carne aviar acumulado en los últimos doce meses se ubicó ligeramente por encima del consumo de carne vacuna: 47 frente a 46,7 kilos por habitante". El consumo de cerdo no se quedó atrás sino que sigue batiendo récords, aunque sobre un nivel inferior (20,1 kilos por habitante).