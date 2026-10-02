Una familia necesita $3.900.000 para pertenecer al 10% de hogares con mayores ingresos

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al segundo trimestre de 2026, una familia necesita un ingreso total mensual superior a $3.900.000 para pertenecer al 10% de hogares con mayores ingresos. El dato surge de la distribución de hogares según escala de ingreso total familiar, elaborada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo.

En detalle, el décimo decil abarca a las familias cuyos ingresos mensuales van desde $3.900.000 hasta $75.000.000. Reúne a 1.017.000 hogares, el 10% del total, y en ellos viven 3.491.000 personas, que representan el 11,6% de la población cubierta por la encuesta. El ingreso medio de este grupo es de $6.057.098 por hogar.

Dentro del segmento hay diferencias importantes. El decil incluye tanto a familias que apenas superan el umbral de ingreso como a otras con ingresos que lo multiplican, algo que se advierte en que el promedio del grupo excede en más de $2,1 millones al piso de entrada.

Inmediatamente por debajo se encuentra el noveno decil, integrado por hogares con ingresos entre $2.939.000 y $3.900.000. Le sigue el octavo, que va de $2.300.000 a $2.939.000, con un promedio de 2.582.317 pesos.

En la parte baja de la escala, el tercer decil abarca de $820.000 a $1.035.806 (promedio de $936.647) y el segundo, de $578.000 a $820.000 (promedio de $717.895 por hogar). En el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, las familias perciben entre $5.000 y $578.000 por mes, con un promedio de 383.378 pesos. Para el conjunto de los hogares con ingresos, el promedio fue de $2.037.784, un valor que cae dentro del rango del séptimo decil.