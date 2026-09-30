Japón habilita el ingreso de carne bovina argentina después de 20 años

El ministro de Economía fue el encargado de anunciar la medida a la que calificó como "histórica". Según el funcionario, el país asiático importa el producto por más de u$s3.000 millones.
 
 
 
EconomíaHace 2 horasPrensaPrensa
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El Gobierno anunció la firma de un nuevo acuerdo comercial para importar carne bovina a Japón. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de confirmar la noticia a través de un mensaje en su cuenta oficial de su red social x: "Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina".

El titular del Palacio de Hacienda celebró el acuerdo que selló las negociaciones iniciadas en 2024 por el gobierno de Javier Milei y lo calificó como "histórico".

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