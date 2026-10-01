El Estado nacional invertirá el 0,77% del PBI en educación en 2026

Este año el Estado nacional invertirá el 0,77% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación: es la proporción más baja de al menos los últimos 20 años. La cifra no implica una variación significativa con respecto a 2025 (cuando se invirtió 0,78% del PIB) y sigue lejos del 1,42% de 2023.

En este indicador no se prevé una recuperación significativa para 2027: el proyecto de Presupuesto estima una inversión del 0,79% del PIB en Educación y Cultura para el año que viene. Por fuera del período 2024-2027, para encontrar una inversión nacional menor al 1% del PIB hay que remontarse a 2005, cuando la proporción había sido del 0,92%.

Los datos surgen del informe “Presupuesto educativo nacional 2027”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Tomás Besada. Según el estudio, que analizó el proyecto oficial de Presupuesto 2027, el año que viene habría un incremento real del 5,6% en los recursos nacionales destinados a la función Educación y Cultura, teniendo en cuenta la inflación contemplada en el proyecto oficial.

La mejora interanual proyectada con respecto a 2026 no permitirá recuperar la brutal caída del presupuesto educativo en 2024. En pesos constantes de 2026, el gasto nacional en Educación y Cultura pasó de $16,7 billones en 2023 a $9,4 billones en 2024, y volvió a reducirse a $8,7 billones en 2025. Para este año se estiman $8,8 billones: una caída del 47,3% con respecto a 2023.

Al medir el gasto educativo nacional en relación con el tamaño de la economía, se observa que estos años marcan un piso histórico. Los datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), dependiente de la Secretaría de Educación, muestran que el máximo histórico se alcanzó en 2015 (1,59%) y que, previo a 2024, la inversión educativa nacional solo había perforado el piso del 1% en 2005, cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo.

La caída de la inversión educativa no se limita al aporte de la Nación: el 75% del presupuesto educativo en Argentina es financiado por las provincias, dado que la educación obligatoria depende de ellas. Según estimaciones del Instituto Marina Vilte de CTERA, el gasto educativo consolidado –que suma Nación y provincias– pasó de 5,2% del PIB en 2023 a 4,1% en 2024, y se habría mantenido alrededor de ese nivel en 2025 y 2026. Para esos últimos tres años aún no se publicaron datos oficiales consolidados.

En la misma línea, el economista especializado en educación Alejandro Morduchowicz estimó que en 2027 los recursos totales destinados al sector rondarían el 4% del PIB. Según su análisis, la reducción no se explica solo por el recorte de recursos nacionales, sino también por la disminución de la inversión provincial, que impactó directamente en la caída de los salarios docentes –que representan, en promedio, el 90% de los presupuestos educativos provinciales–.