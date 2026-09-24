Confirmaron las fechas del Black Friday y Cyber Monday 2026

Estas iniciativas, que se replican anualmente desde 2012, forman parte de una estrategia comercial consolidada junto al Hot Sale. De cara a los próximos meses, los usuarios podrán planificar sus compras para aprovechar las ofertas de casi mil marcas en distintas plataformas digitales.

La nueva edición del Cyber Monday se desarrollará desde el lunes 2 hasta el miércoles 4 de noviembre. Durante estas 72 horas oficiales, los usuarios encontrarán precios diferenciales y facilidades de pago en el sitio oficial de la CACE.

Al igual que en años anteriores, la mayoría de los comercios extenderá los beneficios a lo largo de toda esa semana bajo la modalidad Cyber Week. Las opciones abarcarán a los principales rubros del mercado digital:

Electro y tecno

Viajes

Bebés y niños

Salud y belleza

Deportes

Indumentaria

Muebles

Hogar y deco

Super

Bodegas y gastronomía

Autos y motos

Varios y servicios

Para evitar estafas virtuales, los organismos de defensa del consumidor y la CACE recomiendan operar únicamente a través de las páginas webs oficiales, comparar valores con anticipación, verificar las políticas de devolución de cada comercio y desconfiar de enlaces o promociones enviadas por canales no oficiales.

Todo sobre el Black Friday 2026

Pocas semanas después llegará la jornada del Black Friday, la tradicional fecha de origen estadounidense que ya forma parte del calendario argentino. En 2026, el día central de descuentos será el viernes 27 de noviembre.

A diferencia del Cyber Monday, este evento no cuenta con la organización de la CACE, sino que es impulsado directamente de forma independiente por cada marca y cadena.

Las ofertas suelen prolongarse durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en la habitual Black Week, extendiendo las oportunidades de compra tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.