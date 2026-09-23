La OCDE adelantó una proyección menor para Argentina y advirtió sobre la economía global

En el plano regional, las perspectivas para Argentina muestran un menor dinamismo: tras un crecimiento del 4,5% en 2025, el organismo recortó sus estimaciones para 2026 al 2,6% y para 2027 al 3,0%.

No obstante, se prevé que la desinflación continúe en el país hasta alcanzar un 30,8% este año. A nivel global, mientras que Estados Unidos (2,2%) y la zona euro (1,0%) mostraron revisiones al alza, China se desacelerará al 4,5%. El reporte advierte además que los mayores riesgos a futuro se concentran en la evolución del conflicto bélico en el Golfo y el impacto del fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos y la producción agrícola.