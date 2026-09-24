Poco más de 2 millones de personas en Argentina tienen más de un trabajo, lo que significa que el 10% de la población económicamente activa se encuentra pluriempleado. Se trata de un fenómeno que creció durante los últimos años, pero que cobró mayor intensidad luego de la asunción de Javier Milei. La flexibilización producto de las aplicaciones como Uber y Rappi, sumado a la pérdida de poder adquisitivo, son los principales causantes de esta tendencia que no muestra señales de revertirse.

Los datos se desprenden de un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC realizado por la consultora C-P, en colaboración con la Fundación Friedrich Ebers Stiftung. "En el marco de una década de estancamiento de la economía argentina y del surgimiento de fenómenos globales como la economía de plataformas, el mercado de trabajo viene sufriendo una transformación importante en los últimos años", explicó el informe.

Una de los fenómenos más relevantes de esa transformación fue la expansión del pluriempleo. La consultora advirtió de que "es un proceso creciente", ya que en los últimos 8 años su incidencia aumentó 3 puntos: del 8,7% del total de ocupados en 2017 al 11,5% en 2025, el máximo registro de la serie junto a 2024.

El economista y director de C-P, Federico Pastrana, explicó a Ámbito que el modelo actual "ajusta por desempleo e informalidad, es decir, suben tanto el desempleo como la informalidad". Y señaló que si bien ese fenómeno en parte es producto del estancamiento económico, también es consecuencia "de una crisis de los ingresos" durante este Gobierno.