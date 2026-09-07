Las ventas minoristas pyme cayeron en agosto

Las ventas minoristas de las pymes registraron una caída interanual de 0,2% en agosto, medidas a precios constantes, según un relevamiento del sector. En la comparación con julio, la actividad mostró un retroceso de 2,7%, mientras que en los primeros ocho meses del año acumula una contracción de 2,4%.

En su informe, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) explicó que la baja interanual estuvo vinculada con una reducción del poder adquisitivo, en un contexto marcado por el incremento de las tarifas de los servicios y el endeudamiento de las familias. A esto se sumó el menor movimiento posterior a las vacaciones de invierno y una menor disponibilidad de ingresos, factores que llevaron a los consumidores a priorizar los gastos considerados indispensables.

El escenario también se reflejó en la percepción de los propios comerciantes. El 47,4% de los empresarios consultados señaló que su nivel de actividad se mantuvo estable frente a agosto del año pasado, aunque ese porcentaje cayó 0,7 puntos respecto de julio. En paralelo, el 46,5% aseguró que su situación empeoró, dos puntos más que el mes anterior, mientras que apenas el 6,1% reportó una mejora.