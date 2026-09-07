Primera licitación con fondos de la Anses para impulsar el crédito hipotecario

El Gobierno pondrá en marcha este lunes la primera licitación de plazos fijos con fondos de la Anses destinada a financiar créditos hipotecarios. De acuerdo a la convocatoria emitida por el Banco Central el viernes, la subasta será por un monto de $200.000 millones.

Así, el Gobierno lanzará la primera fase del programa que había anunciado a fines de agosto el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que los bancos cuenten con fondeo a largo plazo para ofrecer más y mejores condiciones a las familias que buscan comprar su primera vivienda.

Una vez licitados los depósitos, las entidades financieras tendrán que salir a ofrecer los créditos bajo las condiciones establecidas por el Ministerio de Economía.

El programa prevé movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a través de licitaciones sucesivas de $200.000 millones cada una, que se irán adjudicando entre los bancos participantes. Cada entidad podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta.

El mecanismo de captación contempla dos alternativas: depósitos a un año, con un rendimiento mínimo de UVA+2,5%, y depósitos a cinco años, con una tasa mínima de UVA+4,5%. Los bancos podrán ofrecer rendimientos superiores a esos pisos para intentar captar más fondos, ya que la licitación es competitiva.

Los bancos que resulten adjudicatarios de esos fondos deberán ofrecer créditos hipotecarios con un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no podrá superar UVA+7,5% anual. El monto máximo por persona es de 150.000 UVA, equivalentes hoy a unos $315 millones (cerca de US$206.000). Los créditos podrán destinarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Según las estimaciones oficiales, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.