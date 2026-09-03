Advierten que más de la mitad de los argentinos integra la clase baja

Un informe de la Consultora W determinó que en la actualidad más de la mitad de los hogares en la Argentina pertenece a la clase baja, a raíz de una distribución de ingresos que concentra las mayores carencias en la base de la sociedad.

El estudio precisó que el ingreso promedio de las familias argentinas alcanzó los $2.800.000 netos. Sin embargo, el informe advierte que la gran mayoría de los hogares en el territorio nacional percibe salarios muy por debajo de ese número.

El estrato más vulnerable de la pirámide social reúne a los segmentos pobres y a los no pobres. Estas dos categorías superan de manera conjunta a todos los niveles medios y altos combinados de la estructura demográfica nacional.

Dentro de este universo mayoritario, el 21% de la población corresponde estrictamente a la clase baja en pobreza. Estos hogares perciben en promedio un ingreso mensual de $1.000.000.