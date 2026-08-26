Luis Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

Ese monto total se irá adjudicando por medio de licitaciones de $200.000 millones cada una. En este marco, el ministro de Economía detalló que los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a 1 año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a 5 años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.

En lo que respecta en específicos a los créditos hipotecarios que se otorgarán con dichos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito.

Durante la conferencia, Caputo remarcó la importancia de generar condiciones estables para el desarrollo del sector: “Todos los que somos un poco más grandes hemos visto desde un plan Bonex hasta corralito, hasta expropiaciones, defaults y todo. Todo eso siempre generó, gatilló una crisis en el corto plazo, pero además generó un efecto muy negativo en el mediano y largo plazo, que es que la gente desconfíe de nuestras instituciones, desconfíe de nuestra moneda, desconfíe de nuestros políticos. Entonces, nunca se llegó a generar en Argentina un desarrollo de ahorro de largo plazo ni de mercado de capitales”.

El programa anunciado tiene como principal objetivo mejorar la problemática que enfrentan las entidades bancarias: el descalce de plazos entre la duración de los depósitos y los créditos hipotecarios.

Es decir, los bancos planteaban la necesidad que para poder otorgar los créditos a largo plazo no cuentan con los montos suficientes debido a que los depósitos realizados por los individuos son a corto plazo. Aquí es donde entran a jugar los fondos de jubilaciones del ANSES, que van a facilitar el fondeo de largo plazo y e intentar promover el mercado inmobiliario.

El ministro confirmó que esperan realizar la primera licitación la próxima semana. "Ahí veríamos la evolución de que tan rápido generan hipotecas los bancos", planteó. Luego aclaró que "la función del FGS no es correr ningún riesgo crediticios de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos".

Además, adelantó que el BCRA será el encargado de ayudar al FGS a organizar las licitaciones y comunicar las condiciones básicas de las subastas.