Luis Caputo brindará una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará desde las 10 de la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar un nuevo paquete de medidas, según confirmó oficialmente el Gobierno tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.

La presentación tendrá lugar en un escenario marcado por la suba del dólar mayorista por encima de los $1.500 y la volatilidad en las tasas de interés. A la vez, la actividad económica muestra una recuperación dispar entre los distintos sectores productivos.

Las expectativas oficiales para este mensaje se concentran en la regulación de la información sobre los gastos y tasas de interés que cobran los bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Esta iniciativa busca contener la problemática del endeudamiento familiar, cuya morosidad alcanzó el 12,8% en los registros del Banco Central.

La decisión de convocar a los medios surgió durante un encuentro de más de dos horas y media en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la participación de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el propio Caputo.

Además del frente económico, la mesa política analizó la agenda del Senado para la aprobación de pliegos judiciales y repasó los preparativos oficiales ante la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina.