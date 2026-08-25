ARCA volvió a extender el plazo para la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas.

La medida se implementó a través de la Resolución General 5890/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su director ejecutivo, Andrés Vázquez.

La medida modificó el artículo 1° de la Resolución General N° 5.851, que había extendido hasta el 27 de julio el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo del impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025. Con la nueva norma, el plazo para presentar la declaración jurada se extiende ahora hasta el 24 de septiembre de 2026, aunque el vencimiento para el pago del saldo resultante se mantiene sin cambios, el 27 de julio de 2026.

La resolución alcanza a los contribuyentes comprendidos en la Resolución General N° 5.692, ya sea que se trate de responsables del régimen general o de quienes están adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, ratificó que las obligaciones vinculadas al impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2025 podrán cumplirse hasta el 27 de julio inclusive.