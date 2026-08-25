La producción acumula una caída del 2% en lo que va del año

La producción industrial acumula un retroceso del 2% durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) elaboró el informe y confirmó la persistencia de un escenario de estancamiento que afecta a los principales sectores a causa de una menor demanda.

Los indicadores adelantados de julio anticipan una suba interanual cercana al 1,4%, pero la actividad mensual registró una baja del 0,6% en comparación con junio. La entidad aclaró que el dato interanual positivo obedece a un piso de comparación muy bajo y descartó una recuperación sostenida de la industria nacional.

El análisis sectorial de julio mostró a la construcción como uno de los segmentos más golpeados. Los despachos de cemento cayeron un 4,6% mensual y acumulan una baja del 3% frente a 2025, a la vez que el Índice Construya retrocedió un 0,8%.

La producción automotriz descendió un 6,8% mensual y suma un desplome del 18% en términos interanuales. Por su parte, el consumo de energía eléctrica entre los grandes usuarios industriales mermó un 3,5% respecto de junio.