La producción acumula una caída del 2% en lo que va del año

Los indicadores adelantados de la UIA correspondientes al séptimo mes del año advierten que la actividad permanece estancada desde el año pasado. La baja productiva afecta principalmente a la construcción y la rama automotriz.
EconomíaHace 23 horasPrensaPrensa
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La producción industrial acumula un retroceso del 2% durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) elaboró el informe y confirmó la persistencia de un escenario de estancamiento que afecta a los principales sectores a causa de una menor demanda.

Los indicadores adelantados de julio anticipan una suba interanual cercana al 1,4%, pero la actividad mensual registró una baja del 0,6% en comparación con junio. La entidad aclaró que el dato interanual positivo obedece a un piso de comparación muy bajo y descartó una recuperación sostenida de la industria nacional.

El análisis sectorial de julio mostró a la construcción como uno de los segmentos más golpeados. Los despachos de cemento cayeron un 4,6% mensual y acumulan una baja del 3% frente a 2025, a la vez que el Índice Construya retrocedió un 0,8%.

La producción automotriz descendió un 6,8% mensual y suma un desplome del 18% en términos interanuales. Por su parte, el consumo de energía eléctrica entre los grandes usuarios industriales mermó un 3,5% respecto de junio.

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