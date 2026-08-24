La CAME afirmó que los endeudamientos son "por la caída del poder adquisitivo"

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, se refirió al alto nivel de endeudamiento de las familias en la Argentina y advirtió que responde a la "caída del poder adquisitivo que obliga a financiar productos básicos como alimentos y remedios".

En diálogo con Radio Rivadavia, Femenía hizo alusión a los indicadores económicos y marcó que la supuesta reactivación "no llega a la economía real", mientras que alertó sobre las condiciones que atraviesan las pymes ya que señaló que "los altos costos logísticos y la presión tributaria están asfixiando a las pequeñas empresas, provocando el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo genuinos".

En tal sentido, hizo alusión a la crisis del consumo y las financiaciones: "Tengamos en cuenta que hubo un rebote de la economía entre fines del 2024 y los primeros meses del 2025 y mucha gente utilizó la tarjeta. El crédito es una gran herramienta para impulsar el consumo, pero después de ahí se vino un proceso que tuvo que ver con suba de tasas y con límite a las paritarias".

"Cuesta mucho llegar a fin de mes, el sueldo evidentemente no alcanza. Hay una restricción de ingresos en la clase media trabajadora y esto se nota porque no hay consumo", alertó el integrante de la entidad que nuclea a las pymes.