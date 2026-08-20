El Gobierno convocó a una reunión para fijar el nuevo salario mínimo

A través de la Resolución N° 1/2026 publicada en el Boletín Oficial este jueves, el Gobierno convocó formalmente a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una nueva actualización del haber mínimo y de las prestaciones por desempleo.
La sesión plenaria ordinaria, firmada por la presidente alterna del organismo, Claudia Testa, se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 12:30 horas bajo modalidad virtual.
En caso de no alcanzarse el quórum reglamentario en el primer llamado, se estableció una segunda convocatoria para las 14:00 del mismo día. Previamente, las comisiones técnicas mantendrán un encuentro de trabajo a las 10:00 para delinear las propuestas de ajuste.
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Cayó un 9,4% interanual en julio y acumuló una pérdida de 4,8 kilos por persona en el último año, marcando el peor registro en dos décadas. La menor faena y la demanda externa comprimieron la oferta doméstica.
El dato fue elaborado a partir de nueve necesidades básicas establecidas por la Constitución Nacional. Aseguran que el sector asalariado perdió millones de pesos desde que asumió Javier Milei.