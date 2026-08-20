El Gobierno convocó a una reunión para fijar el nuevo salario mínimo

El encuentro, convocado para el viernes 28 de manera virtual, también tratará la actualización de la prestación por desempleo.
EconomíaHace 13 horasPrensaPrensa
salarios-pesos-argentina

A través de la Resolución N° 1/2026 publicada en el Boletín Oficial este jueves, el Gobierno convocó formalmente a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una nueva actualización del haber mínimo y de las prestaciones por desempleo.

La sesión plenaria ordinaria, firmada por la presidente alterna del organismo, Claudia Testa, se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 12:30 horas bajo modalidad virtual.

En caso de no alcanzarse el quórum reglamentario en el primer llamado, se estableció una segunda convocatoria para las 14:00 del mismo día. Previamente, las comisiones técnicas mantendrán un encuentro de trabajo a las 10:00 para delinear las propuestas de ajuste.

Te puede interesar
Boletín de noticias