Los argentinos comen casi 5 kilos menos de carne que en 2025

El reporte reflejó que el consumo aparente de carne vacuna durante los primeros siete meses del año se situó en 1,202 millones de toneladas, lo que representa una caída de 163,4 millones de toneladas en comparación con el mismo período de 2025.

Esta retracción se refleja con claridad en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos doce meses indica que el consumo per cápita anual se ubicó en 46,3 kilos, resultando un 9,4% menor al promedio registrado en julio del año pasado, lo que equivale a una pérdida de 4,8 kilos por habitante al año.

La caída del consumo está ligada a la dinámica de los precios minoristas. A pesar de una leve desaceleración mensual (-0,6% promedio), el rubro de carnes y derivados acumuló un alza del 42,9% anual, superando el incremento del IPC general, que fue del 34,0%.

Al analizar específicamente los cortes vacunos, el aumento de precios fue mayor ya que escaló al 52,0% anual en julio . En contraste, el precio del pollo avanzó a un ritmo inferior, con un alza del 22,9% anual. En los últimos doce meses, el precio relativo de la carne vacuna se encareció un 23,7% en relación al del pollo.

Sin embargo, el informe destaca que en los últimos meses se ha observado una fase de estabilización de precios “producto de leves bajas en los precios de los cortes vacunos y del pollo entero, que se vieron compensadas por la suba del valor de la caja de hamburguesas congeladas”.

Concretamente, el precio promedio de los cortes vacunos mostró una baja de 0,6% mensual

y el valor del pollo entero hizo lo propio en 0,3% ($4.806,1 por kilo). En cambio, el precio de la caja de hamburguesas congeladas tuvo un alza de 3,3% mensual ($8.192,3).

Dentro de esta tendencia, se destacaron las caídas del kilo de asado de 1,3% mensual

($16.708,2; cuarta baja consecutiva), el precio de la nalga -0,8% mensual ($21.447,8) y el de la carne picada común cayó 0,7% en el mes ($10.554,1).

El reporte también expresó que “el abastecimiento del mercado doméstico habría verificado una contracción de 12,0% interanual, lo que se reflejó en el significativo aumento del precio relativo de la carne vacuna”.

Mientras el consumo doméstico retrocede, las exportaciones muestran una dinámica opuesta, con un crecimiento del 8,8% interanual en el volumen enviado al exterior durante los primeros siete meses del año.

Esta tracción externa está impulsada “por el incremento de las ventas a EE.UU., merced al nuevo cupo otorgado por el gobierno estadounidense, que más que compensó a los menores embarques realizados a China”.