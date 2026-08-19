En julio un trabajador necesitó más $3.000.000 de ingreso mínimo

En julio la inflación medida por el INDEC se aceleró al 2,1% y ya acumuló casi 20% en lo que va del año. Con los nuevos datos oficiales, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) afirmó este martes que un trabajador necesitó este mes un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de $3.065.161, según un índice propio elaborado a partir de las nueve necesidades vitales establecidas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

Con este índice, el FreSU sale a discutir la recuperación de los salarios que difunde el Gobierno y apunta contra el SMVyM oficial de $372.400, establecido por decreto tras el fracaso de las negociaciones entre las cámaras empresarias y las centrales obreras. Incluso, los sindicatos señalan que ese monto está muy lejos de los $1.564.716 de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, ingreso necesario para no caer en la pobreza.

"Los que integran el gobierno no van al supermercado y son tan cínicos y salvajes que tienen pisado el salario mínimo en un nivel que no alcanza a cubrir ni una de las necesidades que establece la Constitución y le ley laboral", lanzó Pablo Biró, líder de de APLA (Pilotos), durante una conferencia de prensa para presentar el nuevo índice.