La inflación mayorista bajó al 0,8% en julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que los precios mayoristas se incrementaron mensualmente un 0,8% en julio, el porcentaje más bajo desde mayo de 2025, por lo que acumula una suba del 16,6% en lo que va del año. Además, en la comparación interanual crecieron un 31,1%.

En un informe, el Indec expuso que el aumento de los productos nacionales fue del 0,8% con respecto a junio, debido a que las mayores subas se registraron en Productos agropecuarios con 0,39 puntos porcentuales, Sustancias y productos químicos (0,19), Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,17) y Alimentos y bebidas (0,16). En contrapunto, el rubro de Petróleo crudo y gas disminuyó 0,91 puntos porcentuales.

En tanto, en la comparación mensual, los productos manufacturados sufrieron los aumentos más significativos en julio con un 1,8%, mientras que los productos importados crecieron un 0,5%. Por su parte, los productos primarios cayeron un 2,2%.

Por otro lado, el organismo precisó que el nivel general del índice de precios básicos al mayor subió un 0,8% en el séptimo mes del año con respecto a junio. En tal sentido, señaló que los productos nacionales se incrementaron un 0,9% y los importados un 0,6%.