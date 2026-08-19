El costo mensual de criar a un niño se ubicó entre $545.683 y $697.268

El relevamiento contempla tanto los gastos destinados a bienes y servicios esenciales como el valor económico del tiempo dedicado a las tareas de cuidado, dos componentes que varían a medida que los chicos crecen.

La mayor canasta correspondió al grupo de 6 a 12 años, para el que se necesitaron $697.268 durante julio. En el extremo opuesto quedaron los menores de un año, aunque incluso en ese caso el costo mensual superó los $545.000.

De acuerdo con el informe del organismo estadístico, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Las diferencias entre las franjas responden a la incidencia que tienen los gastos en alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, educación y otros consumos, además de la cantidad de horas de cuidado necesarias en cada etapa.

En términos mensuales, la canasta para los menores de un año aumentó 3,05%, mientras que la correspondiente al grupo de uno a tres años avanzó 3%.

Para los niños de cuatro y cinco años la suba fue del 2,79%, mientras que en el segmento de seis a 12 años el incremento llegó al 2,8%.