El costo mensual de criar a un niño se ubicó entre $545.683 y $697.268

El costo mensual de criar a un niño se ubicó entre $545.683 y $697.268, según la edad. Todas las franjas registraron aumentos superiores al IPC del 2,1% informado para el séptimo mes del año.
EconomíaHace 23 horasPrensaPrensa
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Criar a un hijo en la Argentina volvió a ser más costoso durante julio. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la canasta de crianza alcanzó valores de hasta $697.268 mensuales, dependiendo de la edad de los niños.

El relevamiento contempla tanto los gastos destinados a bienes y servicios esenciales como el valor económico del tiempo dedicado a las tareas de cuidado, dos componentes que varían a medida que los chicos crecen.

La mayor canasta correspondió al grupo de 6 a 12 años, para el que se necesitaron $697.268 durante julio. En el extremo opuesto quedaron los menores de un año, aunque incluso en ese caso el costo mensual superó los $545.000.

Cuánto costó criar a un hijo en julio, según la edad

De acuerdo con el informe del organismo estadístico, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Menores de 1 año: $545.683.
  • De 1 a 3 años: $649.935.
  • De 4 a 5 años: $554.646.
  • De 6 a 12 años: $697.268.

Las diferencias entre las franjas responden a la incidencia que tienen los gastos en alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, educación y otros consumos, además de la cantidad de horas de cuidado necesarias en cada etapa.

En términos mensuales, la canasta para los menores de un año aumentó 3,05%, mientras que la correspondiente al grupo de uno a tres años avanzó 3%.

Para los niños de cuatro y cinco años la suba fue del 2,79%, mientras que en el segmento de seis a 12 años el incremento llegó al 2,8%.

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