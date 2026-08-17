Las ventas por el Día del Niño disminuyeron 2,5%

Las ventas por el Día del Niño registraron una caída del 2,5% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado estuvo marcado por un consumo más cauteloso, con mayor demanda de productos económicos y compras concentradas sobre la fecha.
Los cinco rubros incluidos en el estudio terminaron con resultados negativos respecto del mismo festejo de 2025. Las mayores bajas se produjeron en los comercios de juguetes y de indumentaria.
Para intentar sostener la demanda, el 81,2% de los comercios relevados implementó descuentos, promociones u otros beneficios. Sin embargo, la proporción fue inferior a la del año pasado, cuando el 87% de los establecimientos había recurrido a este tipo de estrategias.
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