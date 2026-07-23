Luis Caputo presentó el proyecto de Inocencia Fiscal II

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado este jueves al Congreso. La propuesta se trata de una iniciativa clave para el programa del Gobierno, ya que fue discutido en la mesa política y buscará modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El Ejecutivo busca con este esquema ampliar el universo de personas alcanzadas y otorgar mayores certezas a quienes decidan adherir. La apuesta es que el nuevo régimen logre captar ahorros en efectivo y dinamizar sectores clave de la economía, mientras el Congreso debate los alcances y ajustes de la iniciativa.

Uno de los principales benefactores de este nuevo esquema es el Mercado Inmobiliario para el cual se habilita el uso de pagos en efectivo en escrituras públicas, un reclamo histórico de escribanos y desarrolladores. Esto permitirá formalizar operaciones realizadas con dólares billete y dar mayor seguridad jurídica a las transacciones, según indicó el Ministro de Economía.

A su vez, el esquema reduce las sanciones según el tamaño económico para pequeños contribuyentes y pymes. Es decir, personas humanas y microempresas tendrán un alivio del 80%, las pequeñas empresas del 60% y las medianas entre 20% y 40%. El objetivo del Gobierno es incentivar la adhesión de sectores que antes quedaban fuera por el peso de las multas.

Con el nuevo esquema que propone el oficialismo, los bancos y escribanos serán de los sectores más beneficiados también debido a que la adhesión al régimen será considerada un antecedente favorable por entidades financieras y organismos de control ya que facilitará la identificación de clientes y reducirá trabas burocráticas en operaciones.

Por último, los ahorristas saldrán fructíferos de acuerdo a lo asegurado por Luis Caputo ya que el proyecto establece un “tapón fiscal” que impide revisar períodos anteriores o cuestionar el origen de los fondos exteriorizados, salvo diferencias significativas. Además, fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para ingresar dinero sin sanciones retroactivas.

Los puntos centrales del nuevo esquema de “inocencia fiscal” impulsado por Milei y Caputo son la eliminación de topes de ingreso y patrimonio, plazo definido hasta 2027 para exteriorizar fondos, tapón fiscal que limita revisiones de ARCA, reducción de sanciones según tamaño económico, compatibilidad con operaciones inmobiliarias en efectivo, adhesión como antecedente favorable en bancos y escribanías, y exclusión parcial de grandes contribuyentes.