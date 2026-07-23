El salario mínimo cayó 40% en su poder de compra desde la asunción de Javier Milei

Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) advirtió que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumula una caída de más del 40% en su capacidad de compra desde la asunción de Javier Milei, debido a las políticas del Gobierno que afectan al poder adquisitivo de la población.

El estudio expuso que la devaluación generó una baja del 30% en los primeros meses de la administración de La Libertad Avanza y marcó que las negociaciones de subas salariales aparentes aprobadas por el Gobierno influyeron en la pérdida, ya que fueron en línea con las posturas del sector empresarial.

En tal sentido, alertó que la capacidad de compra es de un 60% menos en comparación con 2015 y se sitúa por debajo de los índices registrados en la década del noventa. También ejemplificó con que una hora de salario mínimo representaba un kilo de pan en junio de 2016, mientras que ahora se necesitan dos horas y media con un valor horario de $1.839. Además, se requieren seis horas en productos como la carne picada cuando en 2016 se necesitaban dos.

En tanto, también marcó que hoy se requiere de una hora y 41 minutos para pagar un viaje de ida y vuelta en subte, cuando en 2016 demandaba 15 minutos. Además, advirtió que el salario mínimo de junio alcanzó para poco más de la mitad de la canasta básica alimentaria que marca la línea de pobreza.