El Gobierno profundizó el ajuste en junio y recortó un 87% los fondos a las provincias

El Gobierno mantuvo en junio el fuerte ajuste a las provincias y recortó los fondos en un 87% a nivel interanual, el peor registro para el mes en 21 años. El dato se desprende de un informe privado de la consultora Politikón Chaco, donde detalla que las transferencias no automáticas a los distritos y la Ciudad de Buenos Aires totalizaron en $48.300 millones.

De esta manera, el acumulado de giros de dinero para el primer semestre del año acumuló los $639.589 millones, lo que representó un descenso de 61,8% interanual real para el mismo periodo.