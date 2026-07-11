El Gobierno profundizó el ajuste en junio y recortó un 87% los fondos a las provincias

Un informe privado reveló que las transferencias no automáticas totalizaron $48.300 millones durante el sexto mes del año. La caída semestral alcanzó el 62%. En medio de las negociaciones por votos claves en el Congreso, cuáles fueron los distritos más y menos favorecidos.
EconomíaHace 14 horasPrensaPrensa
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El Gobierno mantuvo en junio el fuerte ajuste a las provincias y recortó los fondos en un 87% a nivel interanual, el peor registro para el mes en 21 años. El dato se desprende de un informe privado de la consultora Politikón Chaco, donde detalla que las transferencias no automáticas a los distritos y la Ciudad de Buenos Aires totalizaron en $48.300 millones.

De esta manera, el acumulado de giros de dinero para el primer semestre del año acumuló los $639.589 millones, lo que representó un descenso de 61,8% interanual real para el mismo periodo.

El punto a tener en cuenta refiere a que, en medio de las negociaciones por votos claves en el Congreso, hay distritos más y menos favorecidos. Es necesario aclarar que las transferencias no automáticas son los fondos que Nación gira de manera discrecional a las provincias.

Los mismos se diferencias de la coparticipación, que se deben distribuir según una fórmula establecida por ley y que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires denuncia una deuda millonaria desde la llegada de Milei a la presidencia.

El ajuste de las transferencias no automáticas ya venía registrando caídas en sus distintas variaciones interanuales: mayo (-43.7%), abril (-53%), marzo (-69.2%), febrero (-35,7%) y enero (-65,5%).

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