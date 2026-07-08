El Gobierno aprobó la toma de créditos por u$s3.200 millones con bancos internacionales

El Gobierno aprobó la toma de créditos por u$s3.200 millones con tres bancos internacionales para afrontar vencimientos de deuda. Para concretar esas operaciones, el Ejecutivo obtuvo garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La medida se implementó a través de las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, ambas del Ministerio de Economía, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de sus titulares, Federico Furiase y Carlos Guberman.

Así, el equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo formalizó la documentación necesaria para suscribir los acuerdos de crédito y las cartas de comisión de estructuración correspondientes a dos préstamos internacionales respaldados por organismos multilaterales, en la previa de un vencimiento de deuda clave por u$s4.000 millones a pagar a bonistas este jueves 9 de julio.