El FMI destacó el programa financiero del Gobierno

Para el FMI, la estrategia de financiamiento "también la vemos como un apoyo a los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados”. En este sentido, Kozack indicó que “Mantener flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades del reingreso a los mercados fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina”.

En otra parte de la conferencia, el Fondo también respaldó la intención del presidente Javier Milei de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. “Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria”, señaló Kozack.

De la misma manera, entienden que la modificación "aclarará el mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades frente a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, en esencia, una situación en la que el Banco Central proporciona financiamiento al gobierno”.

Previo a señalar la importancia de "reducir esas vulnerabilidades en Argentina”, Kozack agregó que “todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la carta orgánica del Banco Central, tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación…que es, por supuesto, una prioridad clave”.