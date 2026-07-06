Las ventas pyme bajaron 1,3% mensual y el semestre cerró en rojo

Las ventas minoristas de pymes crecieron 0,9% interanual en junio, aunque el dato no alcanzó para revertir la tendencia negativa que arrastra el sector. En la comparación mensual desestacionalizada se verificó una caída de 1,3%, mientras que el primer semestre cerró con una retracción acumulada del 2,5%.

Según el relevamiento de CAME, la mejora frente a junio del año pasado respondió principalmente a dos factores puntuales: la mayor liquidez generada por el cobro del medio aguinaldo y el impulso al consumo derivado del Mundial 2026. Aun así, el comportamiento de los consumidores continúa marcado por la cautela y la búsqueda de promociones.

El informe también refleja un escenario de moderada estabilización entre los comerciantes: la mitad de los consultados consideró que su situación económica se mantuvo sin cambios respecto del año anterior, mientras que disminuyó la proporción de quienes perciben un deterioro. Sin embargo, casi seis de cada diez empresarios creen que el contexto aún no es favorable para invertir.

Las ventas de Alimentos y bebidas crecieron 2,9%, impulsadas por el aguinaldo y el consumo asociado al Mundial, especialmente en bebidas, snacks y panificados. Sin embargo, los comercios remarcaron que las ventas dependieron de promociones bancarias y billeteras virtuales, mientras los consumidores continuaron optando por segundas marcas y compras más pequeñas.

En Textil e indumentaria, el avance fue de 1,9%. El frío favoreció la venta de prendas de abrigo y el Mundial impulsó la demanda de camisetas y artículos deportivos vinculados con la Selección. Aun así, el sector advirtió sobre la creciente competencia de productos importados y del comercio informal.