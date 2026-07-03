Milei cruzó a los ex titulares del BCRA: "Analfabetas económicos"

El presidente Javier Milei respondió a las críticas de dos ex titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quienes cuestionaron los planes oficiales para modificar la Carta Orgánica de la entidad. El jefe de Estado calificó las objeciones como una señal positiva para el rumbo de su administración.

“Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición”, expresó Milei en referencia a las opiniones que vertieron Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce en las últimas horas. El mandatario defendió la necesidad de una reforma y fundamentó su postura en argumentos técnicos vinculados a la política económica.

De acuerdo con Milei, la teoría de Tinbergen sostiene que “para alcanzar un objetivo de política económica se necesita por lo menos un instrumento de política que sea independiente”. El presidente agregó: “La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto”. Mencionó como ejemplo que el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten fijar el PIB y el nivel de precios deseados, aclarando que en la práctica pueden requerirse más instrumentos.

En su análisis, Milei cuestionó la reforma de la Carta Orgánica de 2012, a la que definió como “una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos”. Según el presidente, esa multiplicidad de metas explica la aceleración inflacionaria que caracterizó a la economía argentina en los últimos años, fenómeno que, remarcó, se interrumpió desde 2024.

“En definitiva entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa”, sostuvo Milei. Y agregó: “Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta”.