La recaudación de junio alcanzó los $20 billones y cayó casi 8% real

La recaudación tributaria de junio totalizó los $20 billones y con ello descendió un 8% de acuerdo con los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Retomó así el sendero decreciente luego de una pausa en mayo que cortó una racha de 9 bajas consecutivas. En ese mes había subido 1,7% debido al ingreso de Ganancias de las empresas.

"Los recursos tributarios de junio alcanzaron $ 20.017.104 millones, con una variación interanual de 23,7%. La recaudación está afectada negativamente por los menores ingresos vinculados al Comercio Exterior", señaló ARCA.

El organismo indicó que eso obedeció principalmente a "menores derechos de exportación ya que en junio 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios de estos derechos, por tratarse del último mes de vigencia de la disminución de los aranceles a los derechos de exportación estipulados por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación".

"Este mes rigieron alícuotas más bajas, especialmente para soja, trigo y maíz (Decreto 877/2025), en relación a las vigentes en junio 2025. A esto se suma la disminución de la alícuota aplicada para el trigo, que pasó de 7,5% en mayo 2026 a 5,5% en junio 2026 (Decreto 423/2026). La desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en el año anterior", explicó el organismo.