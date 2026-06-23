El trabajo informal creció 2,2 puntos porcentuales respecto a 2025

La tasa de informalidad, de 44,2% en el primer trimestre de 2026, presentó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la subocupación, de 11,1% en el último trimestre, registró una suba de 1,1 puntos porcentuales en el mismo periodo, según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las tasas de actividad (48,6%), de empleo (44,8%) y de desocupación (7,8%) no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo de 2025, la actividad era de 48,2%, el empleo de 44,4% y la desocupación de 7,9%.

Esta última tasa, pero en aglomerados de menos de 500.000 habitantes (5,7%) sí tuvo un aumento en el último trimestre de 0,7 puntos porcentuales interanual.

En relación al trimestre anterior, el cuarto de 2025, las tasas de actividad y de empleo de varones de 30 a 64 años se ubicaron en 90,7% y 86,0%, respectivamente, y mostraron disminuciones de 1,3 puntos porcentuales y 1,9 puntos porcentuales, respectivamente.