El trabajo informal creció 2,2 puntos porcentuales respecto a 2025

Las tasas de actividad (48,6%), de empleo (44,8%) y de desocupación (7,8%) no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo de 2025, la actividad era de 48,2%, el empleo de 44,4% y la desocupación de 7,9%.
Esta última tasa, pero en aglomerados de menos de 500.000 habitantes (5,7%) sí tuvo un aumento en el último trimestre de 0,7 puntos porcentuales interanual.
En relación al trimestre anterior, el cuarto de 2025, las tasas de actividad y de empleo de varones de 30 a 64 años se ubicaron en 90,7% y 86,0%, respectivamente, y mostraron disminuciones de 1,3 puntos porcentuales y 1,9 puntos porcentuales, respectivamente.
Por otro lado, la tasa de desocupación de aglomerados de menos de 500.000 habitantes mostró un aumento de 1 punto porcentual respecto al trimestre anterior, de 4,7% a 5,7%.