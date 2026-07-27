Kristalina Georgieva llega este lunes al país en una señal de respaldo al Gobierno

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará este lunes al país para iniciar una visita oficial de tres días. Invitada por el presidente Javier Milei, la funcionaria intentará dar un fuerte respaldo político al rumbo económico.

La máxima autoridad del organismo multilateral cumplirá una agenda reservada hasta el miércoles. El itinerario de actividades contempla reuniones con funcionarios, encuentros con empresarios del sector privado y una recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta.

El lunes a las 14, Georgieva mantendrá una reunión con el presidente Milei, mientras que a las 14.30 lo hará con el Gabinete ampliado.

El viaje de la economista ocurre en un momento decisivo para el programa acordado entre el país y la entidad financiera. Si bien la institución destacó los avances en materia de estabilización, desinflación y recuperación de la actividad, la cúpula técnica mantiene el monitoreo sobre el plan estatal.