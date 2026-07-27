La venta de ropa volvió a caer un 6,9% interanual

La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) reportó una caída interanual del 6,9% en las ventas del sector textil durante el tercer bimestre de 2026 en todo el país. La entidad empresaria atribuyó este resultado a la constante debilidad del consumo interno.

En el período analizado, el 55% de las firmas registró caídas en sus transacciones, frente a un 27% con incrementos y un 18% sin alteraciones. Si bien la contracción comercial resultó menor a las bajas previas del 7% y del 9,4%, la estadística sectorial acumula más de dos años en terreno negativo.

Ocho de cada diez encuestados señalaron la falta de demanda como la principal traba para el desarrollo de la actividad económica. Ante este escenario de crisis prolongada, la palabra con mayor reiteración entre los testimonios abiertos de los directivos fue "incertidumbre".

El pesimismo predomina en las proyecciones de corto plazo de las marcas de ropa. El 63% de los ejecutivos prevé ventas estancadas para los próximos tres meses y un 22% pronostica un empeoramiento, mientras que apenas un 16% augura una recuperación comercial.