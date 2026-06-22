Volvió a caer el empleo formal y el salario mínimo perdió casi 40% de poder de compra

El mercado laboral formal volvió a mostrar señales de deterioro durante marzo, mientras que el salario mínimo profundizó la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde fines de 2023. Así surge del último informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

Según el relevamiento, luego del repunte registrado en febrero, el empleo asalariado formal total perdió 11.000 puestos de trabajo durante marzo. En paralelo, el empleo asalariado formal privado retrocedió un 0,1% respecto del mes anterior.

El estudio advirtió que la cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado continúa por debajo de los niveles observados al inicio de la actual gestión.

En concreto, se contabilizaron 217.000 puestos de trabajo asalariados formales privados menos que en noviembre de 2023, reflejando las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía.