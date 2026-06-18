El Gobierno anunció un superávit financiero de $478.613 millones en mayo

El Ministerio de Economía informó este miércoles que, durante mayo, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal financiero por $478.613 millones. El resultado es producto de un saldo primario favorable de $1,92 billones y de un pago de intereses de deuda por $1,45 billones.

Así, el SPN acumuló en los primeros cinco meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB).

Los ingresos totales en el mes alcanzaron los $14.531.657 millones (+27,8% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 30% interanual explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (72,5%). En tanto, los Derechos de exportación continuaron cayendo (-17,4% i.a.).

Durante mayo, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.607.290 millones (+30,3% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.381.418 millones (+33,2%). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.618.197 millones (+26,9% i.a.).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $4.494.895,5 millones (+2,4%). Aquellas correspondientes al sector público realizadas en mayo alcanzaron los $1.077.370,3 millones (+47,4%) producto del incremento en las correspondientes a universidades del 89,1% interanual.

Los subsidios económicos se incrementaron en $784.178 millones (+6.8%), compuesto fundamentalmente por los $523.417 millones en energía y $258.687 millones en transporte, en tanto que el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, nivel similar al del mes previo.

Por último, durante mayo se registró la transferencia de utilidades del BCRA por los resultados del año 2025, las que se ubicaron en $24.400.000 millones, las cuales se destinaron principalmente a la reducción de la deuda del Tesoro con dicha institución.