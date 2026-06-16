El consumo de carne volvió a caer y llegó a su menor nivel en 20 años

Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna habrían totalizado 312.200 toneladas res con hueso, una cifra 5,1% superior a la registrada en los primeros cinco meses del año pasado. El crecimiento de las ventas externas, equivalente a 15.060 toneladas adicionales, fue impulsado principalmente por la demanda proveniente de EEUU.

En ese sentido, cabe recordar el acuerdo comercial firmado con ese país a principios de año, que supuso un cupo anual de exportación de 100.000 toneladas libre de aranceles, resultado de agregar 80.000 toneladas a la cuota de la que ya disponía el país, de 20.000.

“En los restantes destinos principales las ventas experimentaron caídas muy significativas”, señaló CICCRA, al precisar que las ventas a China, todavía principal destino de exportación para la carne vacuna, cayeron 35,8% mensual en abril y 32% interanual.

En contraposición, las exportaciones a EEUU crecieron 25% mensual y se triplicaron en la comparación interanual, totalizando 10.896 toneladas en abril y llegando a representar 29,2% del total exportado.