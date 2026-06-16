El feriado dejó $217.000 millones, pero fue el fin de semana largo con menos turistas del año

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes movilizó a 993.683 turistas en todo el país y generó un impacto económico de $216.649 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A pesar de esos números, se trató del feriado con menor movimiento turístico de 2026.

Desde la entidad señalaron que la actividad estuvo condicionada por distintos factores, entre ellos las condiciones climáticas adversas en varias regiones, la proximidad de las vacaciones de invierno y el inicio del Mundial de Fútbol 2026, que modificó los hábitos de consumo y de viaje.

El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, lo que representó una caída real del 3,5% respecto del mismo feriado del año pasado. Además, la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, reflejando una tendencia que se viene consolidando durante el año: escapadas más cortas, decisiones tomadas sobre la fecha y un consumo más moderado.

Aun así, en comparación con el feriado del 17 de junio de 2025, la cantidad de viajeros creció 37,7%. Sin embargo, desde CAME aclararon que la comparación tiene una particularidad: el año pasado el feriado por Güemes estuvo muy cerca del Día de la Bandera, lo que generó dos fines de semana largos consecutivos y un movimiento turístico mucho más elevado.