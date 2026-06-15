El consumo de carne vacuna cae a mínimos de dos décadas

El consumo de carne vacuna en Argentina continúa mostrando señales de deterioro y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. La combinación de precios que crecieron por encima de la inflación y un poder adquisitivo todavía golpeado llevó a una nueva caída en la demanda interna, al tiempo que el pollo y el cerdo ganan participación en la mesa de los hogares.

De acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) del mes de mayo, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos por habitante al año, el registro más bajo de los últimos veinte años.

El dato surge de la evolución observada durante los primeros cinco meses de 2026, período en el que la producción de carne vacuna alcanzó 1,168 millones de toneladas res con hueso, lo que representó una caída del 7,3% respecto del mismo período del año anterior. Mientras el mercado interno pierde dinamismo, las exportaciones continúan mostrando un comportamiento favorable. Entre enero y mayo se embarcaron aproximadamente 312.200 toneladas res con hueso, lo que implicó un crecimiento interanual del 5,1%.