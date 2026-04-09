Confirmaron el Hot Sale 2026 en Argentina

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico confirmó la tan esperada fecha para el inicio de una jornada de descuentos y beneficios únicos para usuarios que compren por internet.
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Se acercan tres días importantes para el comercio digital argentino: el inicio del Hot Sale 2026, el evento digital impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que reúne a grandes y pequeñas empresas para ofrecer diferentes descuentos y beneficios en diversos rubros.

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Según informó la CACE, durante el Hot Sale 2025 participaron 1.010 tiendas, recibieron más de 18.000.000 de visitas en el sitio oficial de Hot Sale, se facturaron cerca de 638 mil millones de pesos durante los tres días y se vendieron más de 12.100.000 de productos.

La edición 2026 ofrece tres días de ofertas exclusivas en grandes y pequeñas marcas de 11 categorías: tecnología, viajes, muebles, artículos para el hogar, moda, deporte, supermercado, cuidado personal, movilidad, productos infantiles, servicios y varios.

Cuándo es el Hot Sale 2026

Uno de los eventos más importantes de comercio digital en Argentina ya tiene fecha confirmada: 11, 12 y 13 de mayo.

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