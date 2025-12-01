La Cámara del Juguete advierte un “escenario crítico” para las fiestas

Según informó la entidad este lunes, el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados no muestra señales de recuperación. En los últimos meses también se registraron cierres de comercios históricos, lo que la cámara consideró un indicador del deterioro del mercado.

Por otro lado, la venta online —que se volvió de lo más habitual en el último tiempo— sí registró un crecimiento, pero sólo representa un 25% de las ventas. “Se registra un fuerte incremento de importaciones, compras puerta a puerta y contrabando, en un contexto de transición normativa en materia de seguridad del juguete que genera incertidumbre tanto para el sector como para las familias", expresaron.

El organismo atribuyó la caída de la demanda a dos factores: el aumento del tiempo de los menores frente a pantallas, que desplaza el interés por los juguetes físicos, y la baja de la tasa de natalidad, que descendió 42% desde 2015.

La apertura importadora, con productos de precios más bajos, es otra de las preocupaciones del sector. Entre enero y octubre, las importaciones alcanzaron US$91,3 millones y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valor y del 94% en volumen. China concentró el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen. “En un año pasamos de 199 a 530 importadores, de 9 millones a 17,5 millones de kilos, y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”, señaló Matías Furió, presidente de la CAIJ.

La cámara también denunció que en plataformas de comercio electrónico se ofrecen juguetes como “compra internacional” con supuesta certificación, pero que no cumplen la normativa vigente. Afirmó que organismos de la región detectaron productos con metales pesados y sustancias prohibidas y pidió controles más estrictos en la frontera, regulaciones claras sobre venta online y trazabilidad efectiva.

Entre los datos oficiales informaron que este año 530 empresas importaron juguetes —lo que representa 331 más que en 2024—, evidenciando un ingreso masivo de nuevos operadores.