Tini Stoessel llega a Salta con su gira "Futttura"

Tras el éxito rotundo de su festival Futttura en Tecnópolis, Tini Stoessel anunció que llevará su fiesta a distintas provincias argentinas y entre ellas está Salta.

Según trascendió, la productora local Gow Producciones confirmó que el show aterrizará en la provincia, aunque todavía no hay fecha oficial.