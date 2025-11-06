Independiente Rivadavia es el campeón de la Copa Argentina

La Lepra mendocina se llevó la gloria en Córdoba y alcanzó su primer título en la élite del fútbol argentino, al empatar por 2-2 al Bicho con 9 jugadores y ganar la serie desde los doce pasos. A dos años de su ascenso a Primera División, el equipo de Alfredo Berti escribió un capítulo inolvidable en su historia y jugará la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Argentina. La Lepra mendocina se llevó la gloria en Córdoba, tras empatar 2-2 un partido épico, donde terminó con 9 jugadores y, en la tanda de penales, se quedó con la serie desde los doce pasos. Así, el equipo de Alfredo Berti, a dos años de su ascenso a Primera División, se coronó con su primer título en la élite del fútbol argentino y jugará la Copa Libertadores 2026.

En una de las finales más recordadas del torneo federal, los mendocinos se consagraron en un campeonato inolvidable, en un encuentro con cuatro goles, tres expulsados en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba.

Independiente se había adelantado con goles de Álex Arce y Matías Fernández, pero las expulsiones de Franco Amarfil en el primer tiempo, y Alejo Osella sobre el final, le dieron vida al Bicho que lo empató agónicamente, a través de Alan Lescano y Erik Godoy.

En la definición por penales, los de Alfredo Berti, que fue expulsado y estalló contra el árbitro, fueron más efectivos y alzaron el trofeo con Gonzalo Marinelli, que debió reemplazar al lesionado Ezequiel Centurión, como figura en el arco.